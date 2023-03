Tina Cipollari e la frecciatina contro Gemma Gelgani: il post su Instagram

Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgano, nel dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, non sono una novità. L’opinionista non perde occasione per mandare frecciatine alla Galgani che accusa di sbagliare nel modo in cui approccia con i suoi cavalieri e di fallire tutte le sue occasioni di incontrare l’uomo giusto per lei.

La Galgani sta conoscendo Silvio

In questo periodo la dama di Uomini e Donne ha incontrato Silvio e i due stanno approfondendo la loro conoscenza, mostrando una bella intesa. Nonostante, stavolta, sembra ci siano tutte le condizioni perché la storia vada avanti la Cipollari non si è trattenuta dal dire che la dama sta prendendo il giro il suo corteggiatore.

Il post della Cipollari contro la Galgani

Come se non bastasse l’opinionista verace ed estremamente schietta nei suoi interventi ha anche postato un messaggio sul suo profilo Instagram che ha provocato varie reazioni, non di meno ilarità e anche disapprovazione da parte di qualcuno… Stavolta Tina ha pubblicato un post nel quale Gemma è uno spaventapasseri in un campo e ai piedi di quest’ultima c’è una contadina che chiede al marito se quello spauracchio fosse sufficiente a tenere lontani gli uccelli. L’uomo risponde: “Quelli in tv li ha spaventati tutti…”.

Spesso la Cipollari punzecchia la Galgani. Fa parte del programma il confronto tra le due. Per i telespettatori di Canale 5 e del dating show è diventata routine… attesa e, a volte, anche sollecitata, per animare ulteriormente le puntate.

La dama non reagisce alla provocazione dell’opinionista

Ma stavolta in molti si aspettavano una reazione da parte di Gemma, che invece, impegnata a frequentare Silvio, ha preferito lasciar correre. Ma chissà se ‘rispolvererà’ questo affronto alla prima occasione utile, quando in una discussione – una delle tante – in studio le due donne torneranno a confrontarsi…