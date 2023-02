Silvio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Gemma Galgani, una delle dame più chiacchierate e discusse del parterre femminile che è lì, nel programma, per cercare l’amore. Gemma, la dama di Torino, sta conoscendo meglio Silvio, un cavaliere che ha deciso di chiamare la trasmissione proprio per lei. Sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Silvio di Uomini e Donne del Trono Over

Silvio ha 71 anni, vive a Novara, vicino Milano e ha due figlie, ormai grandi e indipendenti. Una ha 43 anni, l’altra ne ha 45 e non è nonno. “Vado in palestra tutti i giorni, non ho cani, non ho gatti. E non ho difficoltà: posso spostarmi anche a Torino. Ho amicizie noiose, sono indipendente” – ha spiegato Silvio durante la sua presentazione al centro dello studio.

Rimasto colpito da Gemma

“Mi piace la tua femminilità, la tua eleganza, mi piace anche quando ti mosti deboli, nei momenti di tensione” – ha raccontato Silvio. L’uomo, di Novara, è rimasto colpito da Gemma. E lei ha deciso di conoscerlo. I due hanno ballato insieme. Sarà la volta buona per la dama di Torino, che continua a mettersi in gioco? Il suo obiettivo, d’altra parte, è uno: innamorarsi e uscire dalla trasmissione più amata e seguita di sempre mano nella mano con un uomo. Che sappia apprezzarla con i suoi pregi, i suoi difetti.

I due si conosceranno. E se son rose…fioriranno! Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo!