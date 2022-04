LDA, dopo Amici 21 lancia il suo nuovo singolo: Bandana

Dopo l’eliminazione dal talent Amici, LDA torna con un nuovo singolo “Bandana“. Finalmente inizia a raccontarsi sui social, i fan sono in delirio e non vedono l’ora di poterlo vedere cantare ancora. Il ragazzo si descrive “pronto per combattere altre sfide”. Entusiasta del suo percorso manda un abbraccio a tutti e un in bocca al lupo ai suoi compagni. Presto fuori il nuovo singolo.

LDA dopo Amici

“Ragazzi ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state regalando. È stata un’esperienza stupenda che ricorderò per tutta la vita. Voi, la produzione, la redazione, Maria, i vocal coach. Sono stati tutti speciali, dalla prima all’ultima persona”. LDA, figlio di Gigi d’Alessio, si racconta così dopo la fine del suo percorso nel talent. Ormai la sua carriera ha preso il via e, in tempi record, ha raggiunto stream pazzeschi. Ora ha firmato un contratto con la casa discografica Sony “e si aspetta tante belle cose”.