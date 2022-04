Amici, LDA svela i motivi della crisi: ‘Sono stato male’

È andato in onda nella serata di ieri, 24 aprile 2022, la sesta puntata del serale di Amici 21, il longevo talent show di Maria De Filippi nel quale i giovani talenti della scuola si sfidano a colpi di canzoni e passi di danza. Anche in questa puntata sorprese ed emozioni non sono mancate. Ne è un esempio quanto accaduto al cantante LDA.

Amici 21: la rivelazione del cantante LDA

Al termine della prima manche a finire al ballottaggio è stato il cantante LDA che una volta appreso di dover affrontare il suo primo ballottaggio ammette di aver un momento di crisi e dichiara: ‘Ci sta il ballottaggio, con tutto quello che vivo’. A questo punto, è la stessa Maria De Filippi che esorta il ragazzo ad esplicitare meglio le proprie emozioni. In risposta, il figlio di Gigi D’Alessio ammette di aver vissuto un momento di crisi nella sua vita durante il quale non credeva più in sé stesso; lasciando intendere di non sentirsi più al massimo della sua forma artistica nella scuola di Amici.

A questo sfogo sono seguiti numerosi messaggi di sostegno ed affetto sui social da parte dei fan. Tra questi anche chi ha tacciato Rudy Zerbi di non valorizzare a sufficienza il ragazzo per via dell’assegnazione di brani troppo datati e non sulla lunghezza d’onda del timbro di LDA.