C’è Posta per Te 2023, chi è il nuovo postino Giovanni Vescovo: età, Uomini e Donne, fidanzata, foto e Instagram

Nuove storie da raccontare, nuove famiglie da far riavvicinare, ospiti internazionali pronti a regalare grandi emozioni e…nuovi postini. Tutto questo è C’è Posta per Te, il programma di successo di Maria De Filippi che sabato 7 gennaio, per iniziare al meglio il nuovo anno, riprenderà il via su Canale 5. Con storie, emozioni, colpi di scena. Tra i nuovi postini anche Giovanni Vescovo, volto noto per i telespettatori perché prima di approdare lì e di consegnare le buste, il giovane ha partecipato a Uomini e Donne, altro ‘contenitore’ della De Filippi come corteggiatore. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme…

Cosa sappiamo sul postino Giovanni Vescovo

Giovanni Vescovo ha 30 anni, è di Treviso ed è, come già detto, un volto noto perché ha partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Giovanni, ormai da anni, vive a Roma, dove lavora anche come PR e ora è pronto per questa nuova avventura: in sella alla sua bici, in giro per le città d’Italia, dovrà consegnare le buste.

Fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. In realtà, non abbiamo tantissime informazioni, ma stando al profilo Instagram pare che Giovanni, presto postino del programma di Canale 5, sia fidanzato con Giordana, una ragazza di 30 anni, proprio come lui, originaria di Arezzo. Sarà così?

Instagram di Giovanni Vescovo

Giovanni Vescovo ha un profilo Instagram e con l’account @giovannivescovo vanta oltre 4.000 followers, destinati sicuramente ad aumentare. Subito dopo la prima puntata di C’è Posta per te! Di Giovanni, inoltre, sappiamo che adora fare sport, pratica sci.

Chi sono gli altri postini di C’è Posta per Te

Oltre a Giovanni Vescovo, new entry del programma, C’è Posta per Te potrà contare anche in questa nuova edizione sui postini storici. Ci saranno Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. A loro, infatti, il compito di consegnare le buste e accompagnare le persone in studio.