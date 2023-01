C’è Posta per Te, al via da sabato 7 gennaio 2023: chi sono gli ospiti della prima puntata, arriva Charlize Theron

Con la fine delle vacanze natalizie, le reti televisive tornano a proporre il ‘solito’ palinsesto, seppure con qualche novità. A partire dal 7 gennaio, infatti, su Canale 5 torna l’appuntamento con ‘C’è posta per te’ condotto da Maria De Filippi. Si tornerà a parlare di storie di vita, di persone che si ritrovano dopo anni. Un programma dalle forti emozioni. People show che si annuncia interessantissimo per le novità che verranno introdotte e tra queste ultime la partecipazione di personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Quali sono gli ospiti del programma

In questa edizione sono previsti personaggi importanti già nella prima puntata. Tra gli altri anche stelle di Hollywood come Charlize Theron, una delle attrici più pagate al mondo ma anche premio Oscar nel 2004 e produttrice cinematografica; ma ci sarà anche il famosissimo cantante Massimo Ranieri e Can Yaman divo turco conosciuto non solo nel suo Paese, ma anche in Italia.

Tra i volti noti che torneranno a fare capolino nel programma ci sono ‘I postini di Maria De Filippi’: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi. Ma ci sarà anche una new entry: Giovanni Vescovo, ex volto noto di Uomini e Donne nell’edizione tra il 2016 e il 2017, corteggiatore di Sonia Lorenzin.

Anche in questa edizione, la ventiseiesima, sono annunciate 9 puntate che si annunciano ricche di sorprese, visti anche i personaggi noti che prenderanno parte alla trasmissione. L’appuntamento è fissato per sabato 7 gennaio alle 21 e 15 su Canale 5 oppure in streaming su Infinity.