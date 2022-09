C’è Posta per Te, chi è il nuovo postino Govanni Vescovo: età, foto e Instagram

Mancano pochi mesi alla nuova edizione del seguito programma C’è Posta Per Te e le novità non mancano. Nella trasmissione, infatti, ci sarà un nuovo postino. Si chiama Giovanni Vescovo e non è nuovo al mondo dello spettacolo. Conosciamolo meglio!

Chi è il nuovo postino di C’è Posta Per Te

La nuova stagione del programma C’è Posta per Te andrà in onda su Canale 5 a gennaio e, come anticipato, le novità non mancheranno. Tra di esse ci sarà la presenza di un nuovo postino: si chiama Giovanni Vescovo e non è nuovo nel mondo televisivo.

L’esperienza a Uomini e Donne

Nato a Treviso nel 1992, il giovane risiede a Roma dove ha svolto anche l’attività di PR. Deciso ad entrare nel mondo dello spettacolo, la sua prima apparizione nel mondo televisivo si deve sempre ad un programma condotto dalla De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Vescovo durante la propria partecipazione al dating show corteggiava la tronista Sonia Lorenzini la quale è stato subito colpita dal giovane corteggiatore.

Ora però Vescovo è pronto per una nuova, emozionante avventura! Non ci resta che attendere l’inizio del programma e vedere come se la caverà nei panni di postino!