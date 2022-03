C’è Posta per Te, anticipazioni ultima puntata: gli ospiti di sabato 12 marzo 2022, le storie

Ultima e imperdibile puntata di C’è Posta per Te, il people show, quella sorta di ‘romanzo popolare’, che da anni, condotto da Maria De Filippi, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore, tradimenti, gelosie e genitori che riabbracciano dopo anni i loro figli. Ma cosa succederà sabato 12 marzo? Chi arriverà come ospite ‘vip’ per regalare grandi emozioni?

Gli ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta per Te

Si conclude sabato 12 marzo la venticinquesima stagione di C’è Posta per Te e lo fa con ospiti davvero speciali. In studio, da Maria De Filippi, arriverà la cantante Emma Marrone, che sarà protagonista di una bellissima ed emozionante storia a sorpresa. Non è certo la prima volta per la cantante salentina, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022.

Le storie

Come sempre, oltre alle storie a sorpresa, Maria De Filippi lascerà spazio ai protagonisti ‘comuni’ con le loro vicende. Tra amori interrotti, genitori che cercano di riabbracciare i figli, tradimenti e gelosie. Ultime imperdibili storie perché poi sabato prossimo, il 19 marzo, su Canale 5 in prima serata debutterà il Serale di Amici.

Gli ascolti tv

C’è Posta per Te è il programma campione assoluto di ascolti del sabato sera. La settimana scorsa, per esempio, il people show ha tenuto incollati al televisore ben 4.643.000 spettatori con uno share del 26,39%, contro il programma di Rai 1 Affari tuoi-formato famiglia che ha registrato 3.691.000 spettatori.