Chiara Ferragni e Fedez traslocano nella nuova casa a Milano: ecco quando

Chiara Ferragni e Fedez stanno per trasferirsi nella loro nuova casa a Milano e sui social non si parla d’altro. Siete curiosi di saperne di più? Ecco quando cambieranno casa e tutto quello che sappiamo sulla loro nuova sistemazione di lusso. I Ferragnez sono una delle famiglie più amate del mondo e i fan sono impazziti di curiosità dopo la notizia.

Chiara Ferragni e Fedez traslocano in una nuova casa a Milano

I Ferragnez hanno annunciato circa un anno e mezzo fa di aver comprato la loro prima casa insieme e hanno condiviso l’entusiasmo con i loro milioni di followers. Ebbene sì, la casa in cui vivono ancora adesso è in affitto e si trova in uno dei quartieri più ricchi e moderni di Milano: Citylife. La loro nuova casa di proprietà si trova nello stesso quartiere, a pochi metri dalla vecchia abitazione. La coppia ha annunciato che il trasloco sarebbe dovuto avvenire nella primavera del 2023, ma qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo.

Ecco quando i Ferragnez traslocheranno nella nuova casa

Il trasloco sarebbe dovuto avvenire tra marzo e aprile 2023, come avevano inizialmente annunciato, ma i lavori sono andati un po’ a rilento. La casa sarà una lussuosa Penthouse nel cuore del quartiere più ricco di Milano progettata dai famosi architetti Filippo Fiora e Federico Sigali. Il trasloco ufficiale sarà tra agosto e settembre 2023. Secondo alcuni rumors Chiara Ferragni potrebbe essere incinta del terzo figlio: forse il trasloco serve alla famiglia per avere una casa più grande, in cui accogliere il nuovo o la nuova piccolina?

Come sarà la nuova casa a Milano

La nuova casa sarà probabilmente un grande attico a due piani, con una scala a chiocciola interna e grandi finestre per avere un ambiente sempre luminoso. Non mancherà una grande piscina in cui la famiglia potrà rilassarsi. L’abitazione sarà probabilmente nelle nuove Residenze Libeskind 2, da cui si ha una vista mozzafiato dello skyline milanese.