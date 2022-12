Perché Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio? La spiegazione sui social

I fan sono preoccupati per le condizioni della bellissima Chiara Ferragni, l’imprenditrice digital più famosa di sempre che ha creato il suo business e il suo impero grazie ad un sapiente utilizzo dei social, soprattutto Instagram. Sono ormai due settimane, infatti, che Chiara Ferragni sembra stia sfoggiando un nuovo accessorio, tutt’altro che convenzionale e che pare abbia preoccupato molto i suoi fans e seguaci di Instagram soprattutto. Si tratta di un cerotto che ha fatto molto discutere, dopo essersi mostrata ai suoi milioni di follower con quel rimando ad una possibile ferita. Il cerotti si trova sul suo braccio, così come si evince da alcune immagini, e in molti hanno iniziato a chiedersi il motivo, provando a dare ogni tipo di spiegazione o ipotesi o congettura: vanno dal tentativo di coprire un nuovo tatuaggio a un metodo anticoncezionale. Ora, però, è la stessa influencer a fare chiarezza con un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok.

Perché Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio? I fan si preoccupano

Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio. Ma perché Lei stessa è stata a rivelarlo: perché circa due settimane fa ha tolto un neo, che negli ultimi mesi aveva cambiato colore e che quindi avrebbe potuto mutarsi in un tumore della pelle. “Una volta ogni 6 mesi faccio la visita dei nei perché ho familiarità purtroppo con melanomi, quindi li controllo molto spesso”, ha detto nel video l’influencer. Una rimozione, dunque, che in questo caso è avvenuta in maniera precauzionale, al fine di evitare problemi e pericoli nel futuro: “Questo neo sul braccio, rispetto a sei mesi fa, era leggermente cambiamento di colore, quindi per precauzione è stato meglio toglierlo. Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok”.