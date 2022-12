Perché Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio? I fan si preoccupano

Chiara Ferragni è impegnatissima in questi giorni: tra la presentazione della sua nuova linea di make up a Palermo e gli impegni di lavoro a Parigi, l’imprenditrice digitale non si ferma mai. C’è però un (grande) dettaglio che non è sfuggito ai suoi 28,2 milioni di follower su Instagram: di che cosa si tratta?

Il cerotto di Chiara Ferragni

In queste ore tutti i follower di Chiara Ferragni (come dimostrano i commenti sotto il suo ultimo post), si sono fatti solo una domanda: ma che cos’è, e soprattutto a che cosa serve, il cerotto che Chiara porta sul braccio sinistro? L’influencer non ha specificato la funzione del medicamento e quindi ecco che tutti si sono improvvisati medici. Nonostante Chiara appaia tranquillissima nelle foto che la ritraggono impeccabile a Parigi, i suoi follower sono preoccupati per il cerotto sul braccio che l’imprenditrice non nasconde.

In molti pensano possa essere uno di quei regolatori ormonali, altri hanno ipotizzato che sotto si nasconda un nuovo tattoo, altri ancora pensano che Chiara abbia fatto la quarta dose di vaccino contro il Covid. La preoccupazione di chi segue l’influencer su Instagram, è poi un’altra: Chiara ultimamente appare molto magra, ma forse sarà la stanchezza causata dai numerosi viaggi di lavoro.

Intanto la Ferragni fa selfie a peso d’oro

Chiara Ferragni osannata dai fan a Palermo. L’influencer è arrivata ieri nel capoluogo siciliano per lanciare la sua nuova linea di cosmetici, con un evento glamour nella profumeria di via Principe di Belmonte. Centinaia i fan in fila all’esterno del negozio, sfidando anche pioggia e vento, pur di incontrare la regina delle influencer. L’evento esclusivo – riportano i giornali di Palermo – è stato riservato solo a 60 persone, che hanno acquistato uno dei prodotti della nuova linea make-up e hanno trovato il biglietto “fortunato”. La spesa minima per entrare e avere l’opportunità per scattare un selfie con Chiara Ferragni era di 50 euro.