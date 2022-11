Quanto guadagna la tata di Chiara Ferragni e Fedez? Lo stipendio

Tra le coppie più famose d’Italia, Chiara Ferragni e Fedez non badano a spese per quel che riguarda la cura dei loro figli. Infatti, per riempire le assenze causate dagli impegni di lavoro delle due star, i Ferragnez hanno ricorso a una terza persona: la tata.

Chi è la tata di Chiara Ferragni e Fedez?

Inizialmente Leone e Vittoria erano stati affidati alle cure della tata Rosalba, puericultrice specializzata nella prima fase dello sviluppo. Secondo quanto riporta Today, possiamo ipotizzare che la cifra mensile per la tata di casa Ferragnez si aggira intorno ai 4000 mila euro al mese: per non parlare della visibilità che ha, oltre 30 milioni di fan che osservano il suo lavoro. Al momento sembra però che ci sia una nuova sostituta che si prende cura di Leone e Vittoria.

Fuori da casa il bodyguard, dentro l’appartamento Rosalba. E’ lei la donna che sostiene Chiara Ferragni e Fedez nella crescita dei figli Leone e Vittoria, come raccontato dall’imprenditrice digitale attraverso i suoi profili social. Ed è da qui che è partita la curiosità degli utenti di sapere quale sia il compenso di una puericultrice, ovvero una donna che sostiene i genitori nel day by day della crescita di un bambino, sia concretamente che psicologicamente.

Anzitutto, bisogna spiegare che cos’è una puericultrice. Si tratta di una figura professionale riconosciuta ormai dal 1940 che rientra nell’ordine degli operatori sociosanitari ed educativi e che concentra il suo lavoro sulla fascia d’età d’infanzia che va da 0 a sei anni. Un sostegno a tutto tondo per le coppie di mamme e papà: una puericultrice, infatti, si occupa dei bimbi sotto ogni punto di vista, sia esso ludico, fisico, sociologico e motorio. Non mancano poi indicazioni ai figli circa il modo migliore per svolgere il compito. Di certo c’è che, di pari passo alla professionalità, va la retribuzione, assolutamente in linea con l’arduo compito di educare i più piccoli alla vita.