Matrimonio Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: dove si sposano, la location da sogno

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sposano. I due sposini, hanno voluto far sapere al mondo quale location d’eccellenza ospiterà la loro festa nunziale. Il posto, sentendo i rumors attorno ai due personaggi, sarebbe da sogno. O meglio, sarebbe addirittura da fiaba. Uno di quelli che ogni ragazza desidererebbe per le proprie nozze, in una scelta che ricade alla perfezione nel personaggio delle sorelle Ferragni. Della serie, un matrimonio indimenticabile.

Il matrimonio di Francesca Ferragni

Dopo la nascita del piccolo Edoardo e il trasloco nella nuova casa, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono pronti per il grande passo. La sorella di Chiara Ferragni e lo storico compagno si sposeranno nel 2023. Scopriamo la location scelta per il loro matrimonio. Manca ancora del tempo al giorno delle nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti eppure iniziano a trapelare alcuni dettagli riguardanti il loro matrimonio.

Secondo un’esclusiva a firma della giornalista Elisa Malacalza su Libertà, la nota coppia si sposerà a Rivalta, nel Castello dei Conti Zanardi Landi, in provincia di Piacenza, il 9 settembre 2023. Il Castello di Rivalta è un’antica fortezza sul fiume Trebbia, non lontano da Piacenza. Attualmente di proprietà della famiglia dei Conti Zanardi Landi, discendenti della famiglia feudale trecentesca, che vi risiedono ancora oggi, il castello, con l’antico borgo di Rivalta, è tra i più importanti monumenti dell’Emilia.

Castello dei Conti Zanardi Landi

Oggi si possono visitare più di cinquanta ambienti del castello ed il sito con le sue sale, i cortili, il giardino, le prigioni e la cantina. Il castello oggi è un museo e un hotel di lusso che offre, con arredi, armi e stemmi originali, una preziosa testimonianza del periodo storico in cui il borgo di Rivalta è stato edificato. Nonostante la zona risulti essere abitata sin dall’epoca romana e nelle sue vicinanze fu combattuta la famosa battaglia della Trebbia nel 218 a.C contro il cartaginese Annibale, la prima testimonianza del castello risale al 1025.

Nel XIV secolo gli Obizzo Landi risultano già proprietari del castello e la famiglia ancora oggi ne mantiene il possesso. Sono tante anche le storie e le leggende che si raccontano sul castello che risulta essere uno delle location più suggestive sul Trebbia. Oggi il Castello di Rivalta ospita non solo un hotel e spa di lusso ma anche numerosi eventi pubblici e privati come probabilmente il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti nel 2023.