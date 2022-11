Chiara Ferragni lancia il suo pandoro: cosa c’è dentro e quanto costa

Dopo le uova di Pasqua, i vestiti e gli articoli per la scuola, Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro. Come ogni anno l’imprenditrice ha deciso di avviare un progetto a scopo benefico. Questa volta sarà in collaborazione con l’azienda dolciaria Balocco. A rivelare la novità non è stata Chiara Ferragni ma un utente di TikTok, che sul suo profilo ha postato un video del dolce firmato Chiara Ferragni, con tanto di marchio in bella vista. Ovviamente, in pochissimo tempo il video è diventato virale.

Il nuovo pandoro di Chiara Ferragni: quanto costa e dove trovarlo

L’utente di Tiktok rivela in anteprima i dettagli del dolce: il famoso occhio, brand della moglie di Fedez è subito visibile. Come si vede dal video, all’interno della scatola del pandoro c’è, oltre allo speciale zucchero a velo rosa, anche un particolare cartoncino con uno stencil per disegnare il marchio sul pandoro con lo zucchero a velo. Il pandoro è già disponibile online e presso i punti vendita Tigros e nei supermercati Decò in confezione da 750 grammi al prezzo di 8,99 euro.

Il ricavato delle vendite andrà all’Ospedale Regina Margherita di Torino

Il ricavato della vendita del pandoro firmato Chiara Ferragni andrà all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un nuovo macchinario che dovrebbe servire per aiutare i bambini che soffrono di Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Il pandoro sarà disponibile a breve anche sul sito di Balocco, dove per l’occasione è stata caricata una pagina dedicata al pandoro #PinkChristmas dell’influencer.