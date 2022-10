Ferragni-Fedez, prima le sfilate di moda poi tutti a Disneyland Paris

Chiara Ferragni è costretta a viaggiare molto per lavoro. Deve seguire le sfilate di moda e una volta terminata la Fashion week di Milano è pronta a partire per Parigi per seguire un’altra settimana di moda. Stavolta non ce l’ha fatta proprio a restare ancora una volta lontana dalla sua famiglia e ha deciso di portare tutti con sé.

Ferragnez a Disneyland Paris

Il marito Fedez e i due figli, Leone e Vittoria sono partiti insieme alla mamma alla volta di… Disneyland Paris. Non è la prima volta che i due bambini della coppia ormai denominata “Ferragnez” raggiunge la capitale francese per andare a Disneyland.

Anche a marzo scorso la famiglia è stata insieme nel parco divertimenti, facendo coincidere la vacanza con un appuntamento di lavoro parigino della mamma.

In questo tour a Disneyland Paris, Leone e Vittoria hanno scelto di vestire i panni di Minnie e Topolino, momenti che la coppia sta condividendo con i suoi fan postando foto loro e dei bambini in giro per il parco giochi