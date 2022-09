Chiara Ferragni, aperitivo sul ghiacciaio in elicottero: scatta la polemica

Ha raggiunto un ghiacciaio in Svizzera per un aperitivo con amici. È Chiara Ferragni ad essere volata in elicottero sulle Alpi per bere una coppa di champagne.

La reazione dei follower

Le foto postate sul web non sono piaciute ai follower che hanno considerato la scelta decisamente poco eco friendly, per quanto riguarda le emissioni di CO2, per l’impatto prodotto in un ambiente considerato a forte rischio.

La Ferragni ha pubblicato lei stessa alcune foto dell’incontro con i suoi amici intitolandole: “Helicopter time”.

Nelle inquadrature appaiono Filippo Fiora che sembra essere stato l’organizzatore dell’aperitivo e Chiara Biasi.

La comitiva sorride felice alzando il calice.

Il popolo del web insorge

Le foto pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni e dai suoi compagni di aperitivo non sono per niente piaciute al popolo del web, che ha attaccato duramente la scelta del brindisi ad alta quota.

Oltre a chi critica le emissioni di Co2 provocate dagli elicotteri, c’è anche chi critica il fatto di aver intaccato un ambiente a rischio come quello dei ghiacciai, soprattutto a ridosso di una tragedia come quella della Marmolada, ma c’è anche chi attacca lo sfarzo in un periodo di crisi e incertezza.

Di fronte alle critiche ricevute, però, la Ferragni non reagisce in alcun modo. Dopo la Svizzera è andata a Roma per un servizio fotografico in lingerie.