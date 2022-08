Chiara Ferragni incinta, terzo figlio in arrivo: la foto del pancino scatena i fan

Sta per giungere un periodo molto intenso per la coppia Ferragnez. Come abbiamo già avuto modo di raccontare, ora la coppia si trova attualmente a Ibiza insieme ai piccoli e ad amici e parenti per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza dopo il rientro a Milano. Pare però che, proprio a partire da settembre ci saranno grosse novità: l’imprenditrice digitale è stata infatti scelta da Amadeus per affiancarlo nella conduzione di ben due serate del Festival di Sanremo 2023.

Chiara Ferragni, i segni di una gravidanza

In aggiunta, i Ferragnez si preparano anche a cambiare casa, forse un appartamento più grande, certo più adatto a tutta la famiglia sempre in quel di Milano. La decisione, certo, non è casuale: si darà il benvenuto ad un fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria? Per il momento nulla di ufficiale, né conferme né smentite. Tuttavia, l’ultima immagine che giunge dalle Baleari, sembra volerci dire qualcosa di molto chiaro.

La foto postata su Instagram

A ben vedere, certo, è difficile intravedere curve più abbondanti del solito o protuberanze strane nel fisico di Chiara Ferragni. L’influencer, nonostante le due gravidanze, mantiene un fisico snello a dir poco invidiabile. L’ultimo scatto condiviso su Instagram, però, la mostra sotto un’angolazione differente che lascerebbe intravedere un pancino che non è affatto passato inosservato.

La bionda più famosa d’Italia indossa un outfit particolarmente succinto, total black con delle aperture laterali che lasciano la parte iniziale delle cosce scoperte. Il primo indizio, sono i chili di troppo che sembrerebbero intravedersi dai fianchi.

Le ipotesi dei fan

C’è chi pensa che la vacanza abbia portato la Ferragni a rilassarsi sotto il fronte del fisico, e per questo ci sarebbe un po’ più di volume, ma gli scettici per questa ipotesi non mancano. In tanti anni di viaggi e vacanze, la giovane imprenditrice non ha mai messo chili di troppo a causa del cibo, per questo l’ipotesi di una gravidanza sembra convincere i fan più esasperati.

Il secondo indizio, per concludere, è proprio la sua ”posa”: è la classica delle donna incinte, con le mani appoggiate sui fianchi. Non ci rimane che attendere qualche altra settimana per scoprire la verità.