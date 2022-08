Fedez e Chiara Ferragni, il selfie ‘estremo’ a Ibiza. Scoppia la polemica

Ferragnez. La coppia più social di sempre, i Ferragnez, sono ora sotto l’opprimente torchio mediatico per un reel pubblicato nelle ultimissime ore su Instagram. Il video incriminato mostra chiaramente la coppia seduta su una roccia picco nel vuoto a Ibiza, e come sfondo il tramonto.

La vacanza ad Ibiza e il reel incriminato

Una ripresa certamente suggestiva, ma anche altamente pericolosa, come qualche utente ha fatto prontamente notare tra i commenti dopo il post. Milioni di followers, dopo lo stupore iniziale, hanno iniziato poi a ragionare sull’effetto ”mediatico” che una simile ripresa potrebbe innescare tra il pubblico di coloro che seguono incessantemente le avventure dei loro beniamini.

Le critiche al reel dei Ferragnez

Tra i vari commenti, si legge ad esempio la riflessione di chi ricorda la tragedia di qualche giorno fa di Andrea Mazzetto, precipitato nel vuoto nel tentativo di di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani.

I commenti degli utenti

L’utente in questione ha scritto tra i migliaia di commenti al reel: «Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro» si legge ancora da parte di un altro utente appresso.

E ancora, riprendendo la triste vicenda di Mazzetto: «Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto per un selfie su un posto pericoloso. Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita».