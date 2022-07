Bianca Atzei e Stefano Corti presto genitori: rivelano la gravidanza a Ibiza

Dopo il dramma di quell’aborto spontaneo, finalmente la bella notizia: la cantante sarda Bianca Atzei, che abbiamo visto recentemente sul palco di Battiti Live, è incinta. Aspetta il suo primo figlio dal compagno e ‘iena’ Stefano Corti. Prima l’indiscrezione lasciata dal portale The Pipol, poi la conferma dei due che sui social, dove sono seguitissimi, hanno pubblicato una foto tenerissima: lei con il piccolo pancino, lui che glielo bacia. Dietro lo sfondo del mare cristallino di Ibiza.

L’aborto di Bianca Atzei e la bella notizia di oggi

Bianca Atzei, che da circa 3 anni è legata a Stefano Corti, ha sempre avuto un desiderio: allargare la famiglia. Ma lo scorso autunno, purtroppo, ha dovuto fare i conti con una notizia terribile: un aborto spontaneo. Dopo la tempesta, però, c’è sempre il sole e ora i due stanno per diventare genitori. Quel bimbo lo hanno voluto, cercato, desiderato e tra pochissimo sarà finalmente tra le loro braccia. Il post, pubblicato su Instagram, ha faccetto accetta di like e commenti. E ora i più curiosi non vedono l’ora di scoprire il sesso!