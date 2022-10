Bianca Atzei: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il fidanzato, incinta, vita privata, foto e Instagram

Bianca Atzei, è uno dei nomi più ricercati del momento: pseudonimo di Veronica Atzei, milanese di origini, è una cantante italiana molto rinomata ed apprezzata dal suo pubblico. Diciamo sin da subito che dopo aver pubblicato alcuni singoli con l’etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015, con il brano intitolato Il solo al mondo e poi successivamente anche all’edizione del 2017 con il pezzo Ora esisti solo tu. Se volete scoprire meglio il suo profilo, continuate a leggere l’articolo!

Dagli esordi al debutto di Bianca Atzei

Bianca Atzei, all’anagrafe Veronica Atzei, è nata l’8 marzo 1987 a Milano. E’ alta 1,58m ed è una cantante e un personaggio televisivo. I suoi genitori si chiamano Renato e Gemma Atzei! Ha esordito a Sanremo Social nel 2012, ottiene i primi successi nel 2013 con il brano La paura che ho di perderti scritto da Kekko dei Modà. Nel 2015 ha partecipato a Sanremo con Il solo al mondo e nel 2017 con Ora esisti solo tu. Nel 2018 ha preso parte all’adventure-reality L’Isola dei Famosi, su Canale 5. Bianca Atzei è stata operata al cuore e vive con una protesi cardiaca. La cantante ha confessato di aver sofferto anche di anoressia durante gli anni passati, un problema che l’ha messa duramente alla prova ma dal quale sembra essere definitivamente uscita.

I suoi ultimi lavori

Ma vediamo gli ultimi lavori di Bianca Atzei. L’8 marzo del 2022 è uscito il singolo Videogames, poi il 29 aprile scorso ha pubblicato l’album Veronica, realizzato con diversi duetti, tra i quali spicca quello con Arisa.

Chi è il fidanzato, vita privata

Bianca Atzei ha avuto una lunga relazione con Max Biaggi ma è stato proprio lui a lasciarla, nel 2017, dopo che si era ripreso da un incidente in moto che lo aveva lasciato ferito e debilitato per settimane. Ad assisterlo è stata proprio Bianca ma lui, dopo mesi, si è reso conto di non amarla più. Attualmente è fidanzata con Stefano Corti, i due si sono messi assieme nel 2019 e stanno tutt’ora insieme. E aspettano un bimbo insieme.

Bianca Atezei punta tutto su Instagram

Potete seguire Bianca anche su Instagram cliccando qui, la cantante vanta un seguito di ben 888K follower.