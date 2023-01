Bianca Atzei è diventata mamma: nato il piccolo Noa Alexander

È nato Noa Alexander, il primo figlio di Bianca Atzei. La notizia arriva direttamente dai social dove è stata pubblicata la foto della neo mamma e del neo papà, l’inviato delle Iene Stefano Corti, con il piccolo appena nato. La cantante stava aspettando con ansia questa data, quella del parto. La sua attesa per l’arrivo del suo piccolo era tanta e condivisa anche sui social, con foto che la ritraggono con il pancione.

Il desiderio di abbracciare il suo piccolo e l’attesa

Noa Alexander è un figlio desideratissimo da Bianca che aveva sottolineato: “Sento una felicità immensa e questo mi dà un’energia incredibile”. Una gioia che arriva dopo un aborto spontaneo che le aveva provocato un dolore immenso. Non è stato facile all’inizio – ha confessato la cantante – per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta che Stefano provava anche a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci ad andare avanti e volerlo profondamente. So quando puoi sentirti affondare, a pezzi. Però dobbiamo prima stare bene noi, interiormente e vale per tutto, Altrimenti non riusciremo mai in niente”.

La gioia dei due neo genitori in una foto

Ma ora per Bianca e Stefano è veramente un momento di gioia. Il coronamento di un sogno che si è concretizzato grazie a una gravidanza che la coppia ha voluto vivere attimo per attimo. Fino alla nascita del piccolo, stamattina 18 gennaio 2023, nella clinica Mangiagalli di Milano, raggiunta dai due nella serata di ieri. Il messaggio di Bianca che si accarezzava la pancia. poco prima del parto: “Noa Alexander sei il mio desiderio più puro e più grande. Quanto ti sto aspettando non lo immagini”. E poi oggi è arrivato ‘finalmente’ come scrivono entrambi i neo genitori.