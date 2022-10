Stefano Corti, chi è il fidanzato di Bianca Atzei: età, carriera, figli, Iene, foto, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, per una lunga intervista, anche Bianca Atzei e Stefano Corti, che presto diventeranno genitori. E che nel salotto di Silvia Toffanin sveleranno il sesso del loro bebé, che nascerà tra pochi mesi.

Dagli esordi al debutto di Stefano Corti

Stefano Corti è nato a Milano il 18 luglio del 1985 ed è un noto comico, personaggio televisivo e conduttore. La sua carriera è iniziata nel 2005, quando ha iniziato a lavorare nei villaggi turistici come capo animazione. Poi nel 2010 ha deciso di formarsi come attore, si è iscritto alla scuola di teatro Arsenale e alla fine dello stesso anno è entrato in contatto con la redazione de Le Iene: dal 2013, infatti, lavora nel programma.

I successi come conduttore (e non solo)

Stefano Corti nel 2014 ha partecipato alla terza edizione di Pechino Express, vincendo in coppia con l’amico Alessandro Onnis. Dal 2016, invece, è conduttore della versione italiana del noto programma americano di Rob Dyrdek, Ridiculousness Veri american Idiots. Nel 2018, invece, ha condotto il Comedy Central Tour ed è entrato a far parte degli speaker di RTL 102.5.

Chi è l’ex moglie, figlio, la storia con Bianca Atzei

Ma veniamo alla vita privata. Stefano Corti è stato legato sentimentalmente alla collega Veronica Ruggeri dal 2016 al 2019. Ma la iena ha anche un figlio, Gabriele, nato da una precedente relazione con una donna che vive a Marsiglia e di cui non abbiamo molte informazioni. Nel maggio del 2019, però, Corti è stato paparazzato con Bianca Atzei e da quel momento la loro storia procede a gonfie vele. Vivono a Milano e presto diventeranno genitori.

Stefano Corti punta tutto su Instagram

Stefano Corti ha un profilo Instagram e con l’account @stefanocorti85 vanta oltre 210 mila followers.