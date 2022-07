Chiara Ferragni e Fedez: ecco il significato dei nomi dei figli Leone e Vittoria

Chiara Ferragni torna nuovamente al centro della scena e questa volta racconta ai suoi fan il significato dei nomi che ha deciso di dare ai suoi due figli, Leone e Vittoria. Quotidianamente la celebre influencer e Fedez condividono sui social teneri ed affettuosi momenti d famiglia insieme ai loro bambini che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere.

Leone e Vittoria: il significato dei nomi dei Ferragnez

In risposta ad alcune domande che i fan le hanno fatto su Tik Tok circa la scelta del nome per sua figlia Vittoria, l’influencer ha detto:

‘Il nome Vittoria mi è sempre piaciuto: è sempre stato uno dei miei nomi preferiti e quindi era la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi è sempre piaciuto anche il soprannome Vitto. Mi è sempre piaciuta l’idea di chiamarla Vitto perché era un po’ maschile e un po’ femminile. Mi è sempre piaciuto questo mix. In più lei è stata veramente un simbolo di vittoria per tante cose in un certo periodo della nostra vita’.

Il nome Leone

Se nel caso della piccola Vittoria il suo nome è stato scelta per via di ‘innata preferenza’ e per il significato delle parole, per il primogenito Leone la scelta del nome ha fatto piuttosto appello alla figura del Leone. Anche in questo caso Chiara, ha spiegato precisamente le motivazioni alla base della scelta con un Tik Tok: