Chiara Ferragni vende la casa a Los Angeles: ecco le foto e quanto costa

Sembra ieri che Chiara Ferragni metteva, all’inizio della carriera, le sue foto nella casa a Los Angeles. Il suo posto sicuro dove per un po’ di tempo i è pensato che sarebbe stato il suo posto definitivo. Non ha mai nascosto l’amore che ha provato per quel posto, per le sue abitudini e tutto il resto ma soprattutto per gli impegni familiari ha deciso di vederla. “Mi mancherai tantissimo”.

Leggi anche: Francesca Ferragni, è nato il figlio Edoardo. Chiara: ‘Benvenuto in famiglia’

Quanto costa la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles

La casa da sogno costa 2.699.000 dollari. A dare la notizia è stata proprio lei suo Instagram dove ha repostato l’agenzia che si sta occupando della vendita. “Casa a un piano del 1918 ristrutturata e ampliata chiavi in ​​mano situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square. Inondata di luce con 4 letti e 3 bagni con un concetto moderno e aperto ha: pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, gamma Wolf, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi del maestro che conducono al grande cortile spazio e altro ancora”.

Foto casa di Chiara Ferragni

“La master suite comprende un ampio bagno con vasca da bagno, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo, infissi moderni di fascia alta, una grande cabina armadio e bellissime porte francesi che conducono al ponte. Un lungo vialetto recintato offre spazio per più auto, consentendo di utilizzare lo spazio del garage separato come una grande stanza a volta! Nuovo impianto elettrico, idraulico, HVAC a 2 zone, scaldabagno e tetto senza serbatoio. La semplicità nello stile e la connettività con l’ambiente circostante creano il flusso di aria fresca e luce naturale sia all’interno che all’esterno. Situato in un distretto scolastico HPOZ e Gardner. A piedi molti ristoranti e negozi”.

Qui puoi trovare l’annuncio.