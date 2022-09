Chi sono gli influencer più ricchi? Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, ecco quanto guadagnano

Nelle classifiche delle professioni meglio retribuite — secondo una ricerca di ‘Future Creative’ di Adobe — nel corso degli ultimi anni gli influencer hanno superato avvocati ed ingegneri informatici. Lo studio ha intervistato un campione di 9.000 content creator provenienti da tutto il mondo: Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania, Australia, Giappone, Corea del Sud e Brasile.

Leggi anche: Chiara Nasti, polemica sul nome del figlio: ‘Rubato ad un’altra influencer’

Quanto guadagnano gli influencer?

Lo studio ha evidenziato che mediamente gli influencer più ricchi sono quelli britannici. Quest’ultimi, infatti, guadagnano fino a 117 sterline all’ora. Inoltre, se lavorassero a tempo pieno avrebbero un reddito annuo di circa 137mila sterline. Numeri tutt’altro che irrisori se si considera che mediamente un avvocato prende 109mila sterline annue mentre un ingegnere informatico ne guadagna 136mila.

Cristiano Ronaldo

Secondo la classifica Instagram di Rich List stilata da HopperHQ nel 2021 il più pagato al mondo è il calciatore Cristiano Ronaldo che per un singolo post può arrivare a guadagnare fino ad un milione e seicentomila sterline. Qual è invece la situazione in Italia?

In Italia al primo posto Chiara Ferragni

Al primo posto tra le influencer più pagate in Italia troviamo Chiara Ferragni che nella classifica mondiale di Hopper HQ occupa la 72esima posizione. La Ferragni con un singolo post può guadagnare fino ad 82.100 dollari. A seguire, in ‘seconda posizione’ troviamo il seguitissimo Tiktoker Khaby Lame con 81mila dollari per un post.

Vacchi e De Lellis

Sul podio anche Gianluca Vacchi che per un post arriva a prendere fino a 69.500 euro. Un nuovo ingresso nella classifica è invece quello di Mariano di Vaio: influencer e fashion blogger che per un post guadagna fino a 22mila dollari. Arriviamo infine a Giulia De Lellis, nota anche per aver preso parte a Uomini e Donne, che per un post può arrivare a guadagnare fino a 17.300 dollari.