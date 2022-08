Khaby Lame, il re di Tik Tok è diventato cittadino italiano

Un giorno indimenticabile per Khaby Lame, la star di Tik Tok seguitissima sui social. Oggi il giovane, che vanta ben 150 milioni di followers, è diventato a tutti gli effetti cittadino italiano. E ha giurato presso il comune di Chivasso, la città in provincia di Torino dove ha vissuto per diversi anni.

La cittadinanza italiana a Khaby Lame

A inizio giugno il Ministero dell’Interno aveva emanato un decreto per concedergli la cittadinanza italiana. E oggi il re di Tik Tok ha giurato diventando a tutti gli effetti un cittadino italiano. Lui, che ha 22 anni, è nato in Senegal, ma vive nel nostro Paese, dove è diventato famosissimo, da quando aveva un anno.

Proprio lui che durante la pandemia, con i suoi video in cui si riprendeva sempre con la stessa gestualità, è diventato noto sui social. Lo stesso che due mesi fa, con oltre 143,7 milioni di followers, ha superato la ballerina americana Charlie D’Amelio, diventando il personaggio più seguito di sempre. E al mondo su Tik Tok. E al successo oggi aggiunge un altro tassello, che per lui è motivo di orgoglio.