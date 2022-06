Khaby Lame è il più seguito su Tik Tok: ha più followers di Charli D’Amelio

Khaby Lame è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Grazie ad alcuni suoi video pubblicati totalmente per caso, è riuscito a raggiungere un successo su TikTok inaspettato. Ha superato facilmente tutti gli influencer e esperti del settore come Chiara Ferragni dopo pochissimo, e ora anche Charlie D’Amelio, diventando il tiktoker più seguito al mondo.

Quanti follower ha Khaby Lame

Stamattina il giovane ha raggiunto ben 142,4 milioni di follower superando i 142,2 milioni di Charli, la ragazza, fino a questo momento, più seguita al mondo che con la sua azienda fattura decine di milioni di dollari l’anno. In realtà una differenza minima, di 200mila follower, che però ha segnato un grandissimo divario facendo salire in cima Khaby Lame come il tiktoker più seguito al mondo.