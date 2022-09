Chiara Nasti, polemica sul nome del figlio: ‘Rubato ad un’altra influencer’

Chiara Nasti di nuovo al centro delle polemiche. L’influencer continua a ricevere critiche per i suoi contenuti online: questa volta è il nome scelto per il bambino a far discutere il web.

Leggi anche: Chiara Nasti si sposa, la proposta di Zaccagni: ‘Non vedo l’ora di essere tua moglie’

La foto sui social con il nome del bimbo: è polemica

Pubblicando una fotografia insieme al calciatore e ai loro animali domestici, la Nasti ha scritto: “Family, aspettando Thiago”. Da quel momento è scoppiata la polemica. Gli utenti hanno iniziato a commentare il post accusando la Nasti di aver copiato il nome da un’altra influencer, Sofia Crisafulli, anche lei in attesa e anche lei decisa a chiamare il figlio Thiago.

La compagna di Zaccagni a una domanda ha risposto che il nome è stato scelto insieme al compagno ma che in realtà la sua idea era un’altra: “Volevo chiamarlo Jordan… poi abbiamo cambiato… magari il prossimo. Ora non ricordo chi l’ha proposto, però abbiamo più o meno gli stessi gusti. E’ piaciuto subito ad entrambi”.

Chiara Nasti travolta dalle critiche

Non è la prima volta che la Nasti viene travolta dalle critiche sui social. La più grande fu quando l’influencer utilizzò parole poco carine nei confronti delle future mamme che, invece, mettono su qualche chiletto. Anche la festa per scoprire il sesso del bambino non era andata giù a molti: Chiara e Zaccagni avevano scelto lo stadio Olimpico di Roma, dove Mattia gioca con la Lazio, e con amici e parenti avevano scoperto di aspettare un maschietto. La scelta di affittare per l’occasione un intero stadio non era piaciuta agli haters.