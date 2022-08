Chiara Nasti svela il nome del figlio in arrivo: ecco come si chiamerà

A poche settimane dalla nascita del figlio Chiara Nasti torna a parlare di sé. La 24enne influencer ha scelto anche stavolta Instagram per dare qualche notizia sul nascituro.

La foto di famiglia sui social

Solo qualche ora fa Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, che presto convoleranno a nozze, hanno pubblicato sui social una loro foto insieme ai loro amici a quattro zampe: un barboncino e un gatto.

L’annuncio del nome del bambino

A corredo della foto una frase: “Aspettando Thiago”. Un vero e proprio annuncio per i suoi follower che finalmente hanno scoperto quale sarà il nome di una delle coppie più seguite del momento.

Le critiche dei fan per il nome scelto

Eppure tra la gioia di molti, alcuni fan non hanno potuto trattenere le critiche per il nome spagnolo scelto che altro non è che la traduzione in italiano di Giacomo.

Ma la Nasti solitamente con la risposta pronta, stavolta, ha preferito non controbattere. Anzi molti suoi follower hanno notato la sua assenza dai social o comunque una presenza ridotta rispetto al solito. Ma di fronte a questa dichiarazione dei fan la Nasti si è detta “semplicemente annoiata da Instagram”.