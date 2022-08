Chiara Nasti: si allena in palestra in gravidanza e viene ancora travolta dalle critiche

L’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni sono in dolce attesa. Questa non è però una novità visto che ormai l’influencer è al settimo mese di gravidanza. Ciò che invece rappresenta l’elemento nuovo, si fa per dire, è il chiacchiericcio intorno agli allenamenti della Nasti nonostante sia così avanti nella gestazione.

La bella influencer aveva sottolineato di non volersi lasciare andare. Di non avere intenzione di fare come quelle donne che “si svaccano” quando sono incinte.

Le polemiche sugli allenamenti della Nasti in gravidanza

La dichiarazione della compagna di Zaccagni hanno provocato grandi polemiche. Ma di tutta risposta la Nasti ha pubblicato un video nel quale si allena nonostante il pancione. Ci tiene alla forma fisica nonostante la gravidanza.

Qualcuno, però, le ha fatto notare che potrebbe succederle di prendere qualche chilo. Un commento ironico che non è stato preso di buon grado dall’influencer che ha reagito dichiarando: “Ma ognuno è libero di viversi la gravidanza come meglio crede? A me non frega niente di chi prende 30 chili o ne prende 9/10 né deve interessare a voi il mio peso…”.

La reazione dell’influencer

Chiara Nasti ha replicato anche a chi l’ha accusata di non godersi la gravidanza, visto che continua ad allenarsi, specificando di aver sentito il medico. E ha chiarito:” È una cosa che faccio per tenere sana la mia mente, e soprattutto che consiglierei a chiunque! Dettò cio… Il mio bambino sta benissimo quindi è inutile che scrivete cose inutili, perché sento il parere di professionisti prima”.

