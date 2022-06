Polemica Chiara Nasti: insulta Paola Turani ma Francesca Barra la difende, ‘Fate schifo’

Chiara Nasti ancora al centro delle polemiche. Da quando ha annunciato di essere in dolce attesa, non ha smesso di ricevere, ogni giorno, critiche su critiche. Prima sul ‘Gender Reveal’, poi gli insulti con Zaniolo e ora per le sue parole, a detta di molti, di cattivo gusto. “Non è un problema mio se non sono una di quelle madri che si svaccano. Io non ho preso neanche 1kg”.

Lite tra Paola Turani e Chiara Nasti

Paola Turani è una famosissima influencer e bellissima modella. Da sempre nel mondo dello spettacolo, fin da subito ha conquistato i suoi fan per la sua semplicità e umiltà. Possiamo dire, un personaggio totalmente diverso da come si mostra la Nasti. Tuttavia, le ultime dichiarazioni di Chiara, non sono passate inosservate e a commentarle ci hanno pensato anche le più ‘riservate del web’.

Sotto il post della Giornalista Francesca Barra, dove si scaglia contro l’influencer che considera “le donne incinta svaccate”, è nato uno scambio di battute poco carino.

Francesca Barra difende Chiara Nasti

In seguito al post della giornalista, gli insulti sono aumentati. E non solo alla figura dell’influencer, al suo personaggio, ma anche al figlio, che ancora deve nascere. Ancora una volta, la cattiveria sul web non ha avuto limiti. E quella che dovrebbe essere una dichiarazione da prendere con le ‘pinze’, che potrebbe essere sfruttata per spiegare invece meglio cosa significa essere in gravidanza, è diventata una giustificazione d’odio molto pesante. Proprio per questo la giornalista Francesca Barra, pur non essendo d’accordo con la Nasti, ha preso le sue difese con una storia IG.