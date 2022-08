Chiara Nasti: quanto costa l’anello di fidanzamento regalato da Mattia Zaccagni

Periodo d’oro per Chiara Nasti, l’influencer napoletana seguitissima sui social che è in dolce attesa. Sta aspettando il suo primo figlio da Mattia Zaccagni, il calciatore che qualche giorno fa si è inginocchiato e, con tanto di anello in mano, le ha chiesto di diventare sua moglie. Tra lacrime di gioia. E non poche polemiche perché la giovane è spesso al centro di discussioni: tra chi le punta il dito contro e chi non vede di buon occhio i suoi allenamenti in gravidanza. Ora, però, a finire nel mirino del ‘dibattito social’ l’anello di fidanzamento, quello che avrebbe un prezzo da capogiro.

Quanto costa l’anello di Chiara Nasti

Una proposta di matrimonio da favola, dietro lo sfondo di una meravigliosa cornice: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni al ristorante, in riva al mare. E un anello che, secondo il sito Chenews.it, avrebbe un prezzo che si aggira attorno ai 10.000 euro. Insomma, niente male per l’influencer napoletana che tra poco diventerà mamma. E moglie!

Quando ci sarà il matrimonio

Non c’è ancora nessuna data ufficiale per il matrimonio, ma pare che Chiara Nasti voglia aspettare la nascita del figlio per convolare a nozze. “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei quel giorno”. Quindi, il matrimonio slitterà a dopo la nascita del suo primo bebè!