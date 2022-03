Chiara Nasti incinta? Ultime news sulla fidanzata di Mattia Zaccagni

Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare, nel mondo del gossip, di Chiara Nasti, la giovane influencer napoletana che sui social vanta quasi 2 milioni di followers. Il motivo? Non per il vaccino (come era accaduto in passato) o per i suoi flirt spesso al centro delle pagine rosa, ma per una notizia che se confermata è bellissima: Chiara Nasti, secondo il portale Very Inutil People, è incinta. Sarebbe, quindi, in dolce attesa di un bebè con il compagno e calciatore Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti è incinta?

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sui social, dove è attiva anche e soprattutto per lavoro, ha mostrato delle immagini che hanno lasciato intendere altro. E’ in macchina, alla guida il fidanzato Mattia Zaccagnani, e quel pancino ‘sospetto’, lei che si allena sempre e che è nota per il suo ventre piatto e per quel fisico scultoreo. Ultime storie pubblicate su Instagram che la ritraggono con delle curve più generose: è in attesa del primo bebè?

“Un periodo felice”: le storie dell’influencer

Ad avvalorare questa tesi anche diverse storie pubblicate dall’influencer, quelle dove risponde ai suoi fan. La giovane, infatti, ha ammesso che sta attraversando un periodo felice, con tantissime novità sul lavoro. Ma non solo. Ci sono, quindi, novità e belle notizie anche sul fronte personale? Chiara Nasti sta pensando di allargare la famiglia con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni? Per il momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale, ma basterà seguire la Nasti per non perdersi nessun aggiornamento! Lei che vive sui social e che, sicuramente, condividerà con i follower un’ipotetica gravidanza. Lei che, tra l’altro, ha sempre espresso il desiderio di avere dei bambini. E’ forse arrivato il momento giusto con la persona giusta?

Chi è Mattia Zaccagni?

Mattia Zaccagni è nato a Cesena il 16 giugno del 1995 ed è un calciatore italiano, centrocampista o attaccante della Lazio, ora in prestito dal Verona. Ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile del Bellaria Igea Marina, poi ha debuttato in prima squadra tra i professionisti. Nel 2013 è passato in prestito al Verona, ma dal 2021 è stato ceduto alla Lazio, dove percepirà uno stipendio di 1,95 milioni di euro a stagione. L’esordio con la maglia biancoceleste è arrivata nella terza giornata di campionato, quando è subentrato al posto di Felipe Anderson nella gara persa 2-0 contro il Milan. Ma non solo. Nel 2020 è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore italiana dal commissario Roberto Mancini. Una carriera brillante, una vita felice al fianco di Chiara Nasti…forse manca solo la ciliegina sulla torta. Un bel bebè per una famiglia allargata!