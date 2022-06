Giulia De Lellis è positiva al Covid per la seconda volta: ‘Questa è una forma aggressiva’

Giulia De Lellis, nota influencer pometina diventata famosa per la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne, a distanza di pochi mesi è di nuovo positiva al Covid. La prima volta a gennaio scorso, ora sui social, dove è seguitissima da migliaia e migliaia di followers, ha avvisato tutti: ha di nuovo il virus. E sembrerebbe che il Covid adesso l’abbia colpita in maniera più aggressiva.

Come sta Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis poche ore fa su Instagram, dove vanta oltre 5 milioni di followers, ha spiegato a tutti di essere positiva, per la seconda volta nel giro di cinque mesi, al Covid.

“Credo di aver passato le ultime 24h peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva” – ha raccontato l’influencer. Che ora spera solo, come tutti i suoi seguaci, di rimettersi presto e di sentirsi meglio. Così da superare anche quest’altra brutta avventura!