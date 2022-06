Giulia De Lellis in crisi con il suo fidanzato: ecco cosa sarebbe successo

Da un po’ di tempo ormai Giulia De Lellis e il fidanzato non si fanno più vedere insieme. Potrebbe essere una cosa normalissima. Ma, abituati ai ritmi dell’influencer, sono tante le persone che pensano ci sia qualcosa sotto. Non sono mancate infatti le indiscrezioni e le ricerche sul web. Ecco la verità.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi

I due sono sempre insieme. Tra gli impegni di uno e gli impegni dell’altro, riescono sempre ad incastrare i loro piani per vedersi. Lui più introverso, lei nata per stare davanti al telefono. Sono un po’ diversi ma si completano. Da un po’ di giorni però niente storie insieme. Niente riferimenti. Sembra che Carlo sia sparito definitivamente dalla vita dell’influencer. Tutti i fan aspettano a breve le storie di conferma o almeno le motivazioni. Per il momento però vogliono stare lontani dai gossip.

La loro storia d’amore

La loro storia è un po’ particolare. Lui era un amico stretto dell’ex storico di Giulia, Andrea Damante. Infatti quando era uscita la voce del loro fidanzamento non tutti l’avevano presa bene. Il loro amore però è andato oltre. La storia con il dj era finita da un po’ e non c’era niente da fare. Il cuore di Giulia, dopo tante sofferenze, ha iniziato a battere per un altro uomo, Carlo.