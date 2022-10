Sanremo 2023: Natalia Estrada sarà sul palco con Amadeus? Chi ci sarà nel cast

Tante indiscrezioni sul prossimo appuntamento con il Festival di Sanremo. Tra le altre che Natalia Estrada potrebbe essere al fianco di Amadeus per la conduzione. Una novità che ha incuriosito molto il pubblico del Festival della canzone italiana che hanno accolto con entusiasmo un possibile ritorno della showgirl. Ma non sono arrivate conferme o smentite dai diretti interessati, ci ha pensato Dagospia a mettere un punto alla vicenda chiarendo che si tratta di un’eventualità senza alcun fondamento.

A seguire il gossip sul Festival di Sanremo è proseguito con il nome di Chiara Ferragni. L’influencer è stata vista a Sanremo e sembra proprio che lei accompagnerà Amadeus sul palco dell’Ariston, ma si trovava a Sanremo per tutt’altra questione: la serie televisiva The Ferragnez. Resta, comunque ancora la curiosità circa i possibili conduttori che affiancheranno nella prossima stagione del Festival in programma a febbraio.

Intanto sembra confermata l’ipotesi che questo sarà un Saremo dedicato ai big della musica italiana e dovrebbero salire sul palco dell’Ariston tra gli altri: Giorgia, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Paola e Chiara Marco Mengoni e altri ancora…