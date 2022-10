Marco Mengoni, stasera il concerto a Roma: orario e scaletta delle canzoni

Dopo lo spettacolo negli stadio, anche all’Olimpico di Roma, Marco Mengoni sta per tornare sul palco della Capitale. Questa volta però al Palazzetto dello Sport, in due date già sold out da tempo. Il noto cantante sarà a Roma questa sera e domani, sabato 22 ottobre, per il tour Mengoni Live 2022, lui che il 7 ottobre scorso ha pubblicato il nuovo album Materia (Pelle). E che questa sera e domani è pronto ad accogliere i suoi fan per uno spettacolo, che inizierà alle 21. Tra musica, emozioni e grande divertimento.

Quali sono le canzoni del concerto di Marco Mengoni a Roma

Salvo cambiamenti, vedendo quello che è successo nelle scorse tappe, la scaletta del concerto di Roma dovrebbe essere strutturata così:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’Essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Le prossime date del tour

Dopo Roma, Marco Mengoni sarà ad Eboli, dove chiuderà il tour. Poi si comincerà con gli stadi e con il tour estivo. E l’attesa è già tanta.