Biagio Antonacci, chi è la compagna Paola Cardinale: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche il cantante Biagio Antonacci, che ai microfoni di Mara Venier ripercorrerà tutta la sua vita: dalla carriera ai successi fino alla sfera più intima e privata. Lui che ora è felice al fianco della compagna Paola, mamma del suo terzo bambino.

Cosa sappiamo su Paola Cardinale al fianco di Biagio Antonacci da anni

Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci e i due sono fidanzati dal 2004, da quando l’artista ha chiuso il suo rapporto con Marianna Morandi, figlia di Gianni. Di lei sappiamo che è nata a Genova nel 1976 e che è più giovane dell’artista di 13 anni. In realtà, non abbiamo molte informazioni su Paola: è una donna schiva, lontana dal mondo del gossip e dei riflettori, ma sappiamo che ha lavorato in televisione.

I lavori in tv

Paola Cardinale, infatti, l’abbiamo vista al fianco di Flavio Collovati nella trasmissione Derby, in onda su Telenord.

La relazione con Massimo Brambati, i figli

Quanto alla vita privata, invece, sappiamo che Paola ha una figlia, Benedetta, nata da una relazione con il calciatore Massimo Brambati. Dal 2004, invece, è legata a Biagio Antonacci e nel 2021 è nato il loro primo figlio, Carlo. Nel 2018 i due, sul settimanale Chi, avevano parlato di nozze, ma il matrimonio all’Isola d’Elba ancora non c’è stato.

Instagram

Paola Cardinale è una donna riservata e pare non abbia i social, a differenza del compagno che su Instagram conta quasi un milione di followers.