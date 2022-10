Biagio Antonacci: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la compagna, ex moglie, figli, Instagram e concerti

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi Biagio Antonacci, che si racconterà a cuore aperto e ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera. Poi, accompagnato dalla sua chitarra, accennerà ad alcuni sui grandi successi e canterà il nuovo singolo ‘Telenovela’.

Dagli esordi al debutto di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci è nato a Milano il 9 novembre del 1963 da padre pugliese e da madre milanese, ma è cresciuto a Rozzano. Giovanissimo ha iniziato a suonare la batteria, poi si è diplomato e si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri. Una volta terminato il corso, ha conosciuto Ron, che lo ha presentato al frontman degli stadio, Gaetano Curreri. Ed è stato proprio lui a farlo debuttato in apertura di un suo concerto. Nel 1988 Antonacci ha partecipato al Festival di Sanremo tra le nuove proposte e ha ottenuto il primo contratto discografico.

Il successo con ‘Liberatemi’

Ma il successo, quello vero e proprio, è arrivato con il singolo ‘Liberatemi’, con cui ha girato l’Italia. In quel periodo ha collaborato con artisti come Syria, Angela Baraldi, Flavia Fortunato, Annalisa Minetti e ha preso parte, ancora una volta, a Sanremo. Nel 1994, poi, si è confermato artista di successo con l’album che porta il suo nome. A lungo, tra l’altro, ha collaborato con Laura Pausini.

Le sue canzoni più famose

Tra le sue canzoni più famose, quelle che hanno fatto la storia della musica, ricordiamo:

Sono cose che capitano

Liberatemi

Mi fai stare bene

Convivendo

Inaspettata

Sapessi dire no

L’amore comporta

Il cielo ha una porta sola

L’ultimo singolo è Telenovela

Ma veniamo ai giorni nostri. Il 27 maggio del 2022 Biagio Antonacci è tornato sulle scene musicali con il singolo ‘Seria’ e nel video è comparsa come protagonista Federica Pellegrini. Ora è di nuovo in radio con Telenovela e dal 5 novembre è pronto a ripartire in tour. Perché Biagio non si ferma mai, la sua energia è irrefrenabile.

L’amore con Marianna Morandi, i figli

Biagio Antonacci dal 1993 al 2002 è stato legato sentimentalmente a Marianna Morandi, figlia di Gianni. E da quell’amore sono nati due figli: Paolo e Giovanni. Ora, però, l’artista è felice al fianco di Paola Cardinale e nel 2021 è nato il loro primo figlio, Carlo.

Instagram: Biagio Antonacci punta sui social

Biagio Antonacci ha un profilo Instagram e con l’account @biagioantonacci vanta oltre 930 mila followers.