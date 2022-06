Amici, il figlio di Biagio Antonacci tra i nuovi concorrenti del talent: è anche nipote di Gianni Morandi

Il talent Amici si è da poco concluso con la vittoria del cantante e musicista Luigi Strangis, eppure già si pensa a settembre e alla nuova edizione. Tra novità nel cast, cambiamenti dietro il banco dei professori e nuovi allievi, pronti a mettersi alla prova con l’unico obiettivo: arrivare al Serale, ottenere la tanto ambita maglia e vincere.

Dopo LDA, figlio di Gigi D’Alessio, presto potrebbe arrivare nella scuola più famosa d’Italia, quella di Maria De Filippi, un altro personaggio che ha alle spalle due nomi importanti della musica: Biagio Antonacci e Gianni Morandi.

Giovanni Antonacci ad Amici nella prossima edizione?

Sì, stando alle ultimissime indiscrezioni pare che nella scuola di Amici a settembre entri (o almeno ci proverà) come allievo Giovanni, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Lui, proprio come LDA, è nato e cresciuto con la musica e, a quanto pare, ha intenzione di farsi conoscere, di mettere da parte i pregiudizi e fare quello che più ama: cantare. Ovviamente, Giovanni, così come tutti gli altri concorrenti, dovrà superare i casting: ce la farà a convincere i maestri?