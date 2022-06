Battiti Live 2022: date concerto, cantanti e scaletta. Confermati anche LDA e Luigi Strangis di Amici

Battiti Live 2022. Ritorna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno e dell’estate italiana, per tutti gli appassionati fruitori di musica, con un viaggio itinerante nel cuore degli artisti e le canzoni più amati. Riparte quest’anno ufficialmente con il tour a ingresso gratuito il 17 e 18 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani.

Il ritorno dell’evento più atteso dell’estate: Battiti Live 2022

La musica ritorna nuovamente a far battere i cuori, dopo anni, troppi, segnati dalla pandemia di Coronavirus e tutte le restrizioni annesse. Ora si ritorna a fare musica, e con stile. Proprio in queste ore Radio Norba ha ufficializzato il cast delle date di Battiti live appena annunciate.

Tra i tanti amatissimi ospiti speciali di questo fantastico viaggio, ci sono anche gli ex Amici 21, Luigi Strangis vincitore finale del talent famosissimo, la finalista Sissi (Silvia Cesana) e anche l’acclamatissimo LDA (Luca D’Alessio), il quale è da molti considerato il vincitore morale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Prima di quest’ultimi erano strati annunciati Albe e Alex, anche quest’ultimi reduci da Amici 21.

Gli artisti che calcheranno il palco quest’anno

Oltre a ciò, però, ci saranno tanti altri talenti ad esibirsi per i propri fan. Ospiti speciali che presenteranno sul palco dell’evento i loro successi in musica. Ecco la lista completa dei partecipanti da non perdere per nessun motivo al mondo:

Achille Lauro

Federico Rossi

Aiello

Alessandra Amoroso

Alfa

Dargen D’Amico

Andrea Damante

Anna

Annalisa

Darin

Caffelatte

Alvaro Soler

Ana Mena

Berna

Big Boy

Coez

Bob Sinclar

Boomdabash

Boro Boro

Baby K.

Carl Brave

Cedraux

Emis Killa

Cristiano Malgioglio

Dani Faiv

Dolcenera

Elettra Lamborghini

Elodie

Erwin

Fabrizio Moro

Bianca Atzei

Fedez

Follya

Altri ospiti d’eccezione che si esibiranno

Ma non è di certo finita qui, tra gli altri anche: Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Francesco Renga, Rocco Hunt, Hal Quartièr, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gemelli Diversi , Giordana Angi, Hansel Delgado, Il volo, Irama, Kayma, La rappresentante di lista, Myss Keta, Lola Indigo, Loredana Bertè.

E poi, ancora, senza fine: Luché, Luigi Strangis, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano, Lazza, Max Gazzé Mecna& Coco, Mr.Rain, Franco 126, Nika Paris, Noemi, Pinguini Tattici nucleari, Raf, Rettore, Rhove, Riki, Rkomi, Room9, Sangiovanni, Shade, Tananai, Tancredi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Topic, Vegas Jones .