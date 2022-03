Battiti Live 2022, ospiti e cantanti in crociera: quando inizia e chi conduce il programma su Italia1

Tutti ormai conoscono Battiti Live, lo show estivo all’insegna della bella musica, ma pochi forse sanno che presto arriverà un nuovo format della trasmissione, un vero e proprio viaggio a bordo di una nave da crociera. Ebbene sì, partirà Battiti Live in crociera, con diverse tappe, tutte da scoprire. E cantare!

Chi sono i conduttori di Battiti Live in crociera

Alla conduzione Elenoire Casalegno e la iena Nicolò De Devitiis. Loro due saliranno su una nave MSC Crociere e daranno il via al viaggio, tra il mare e la musica. Con tantissimi artisti pronti a salire e a esibirsi su un palco davvero particolare, forse insolito. Se non fosse che già a Sanremo abbiamo visto Orietta Berti e Fabio Rovazzi su una nave per condurre una piccola parte del Festival.

Chi sono gli ospiti, i nomi dei cantanti

Battiti Live, anche quest’anno, vedrà il coinvolgimento di Mariasole Pollio, la giovane attrice che sarà a bordo della nave per interviste inedite e contenuti direttamente dal backstage. Ma chi arriverà come ospite? Se lo chiedono in tanti e la risposta è una: grandi personaggi del mondo della musica italiana e internazionale. Direttamente da Sanremo 2022 ci saranno Noemi, Sangiovanni, Dargen D’Amico che ha fatto ballare tutti con il suo brano, Tananai, Rkomi, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista. E ancora, Ermal Meta, Annalisa, Elodie, i The Kolors, Irama. Spazio, poi, agli artisti internazionali che verranno comunicati di volta in volta.

Quando inizia il programma

Ancora non c’è una data certa, ma sicuramente Battiti Live (versione crociera) andrà in onda in prima serata su Italia 1. E probabilmente questo accadrà in primavera, per scaldare i motori e dare via, poi, allo show estivo, che aspettano in tanti.