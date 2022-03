Tommaso Paradiso: chi è, età, carriera, altezza, Space Cowboy, canzoni, trauma, chi è la fidanzata, Instagram, Thegiornalisti

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Tommaso Paradiso, il cantautore romano e ormai ex front man del gruppo ‘The Giornalisti’.

Chi è Tommaso Paradiso, le canzoni, nuovo album

Tommaso Paradiso è nato a Roma il 25 giugno del 1983 ed è un noto cantautore, compositore e musicista, in passato frontman del gruppo Thegiornalisti. Tommaso ha frequentato il liceo classico, si è laureato in Filosofia e a 11 anni ha iniziato ad avvicinarsi alla musica. Nel 2009 ha fondato i Thegiornalisti insieme a Marco Antonio Rissa Musella e a Marco Primavera, collezionato un successo dopo l’altro. Il 17 settembre del 2019, però, ha annunciato l’abbandono dal gruppo per lavorare come solista, carriera iniziata con la pubblicazione del singolo “Non avere paura”.

Tommaso Paradiso ora, in questi giorni, ha in uscita il suo primo album da solista ‘Space Cowboy’, dove oltre alla musica ha messo in campo la sua passione per il cinema e per i film western.

Chi è la fidanzata

Tommaso Paradiso è felicemente fidanzato da tempo con Carolina Sansoni, giovane imprenditrice e influencer.

Instagram

Su Instagram è molto seguito. Con il suo account @tommasoparadiso vanta 811 mila followers.