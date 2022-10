Domenica In, anticipazioni puntata 9 ottobre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Come ogni domenica anche oggi su Rai 1, a partire dalle 14, andrà in onda il programma di Mara Venier. Stiamo parlando di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre: tanti gli ospiti che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera alla vita privata. E senza filtri. Ma chi arriverà nello studio della padrona di casa, della zia nazionale?

Biagio Antonacci a Domenica In

A Domenica In si parte con la musica. E ospite di Mara Venier, come ha anticipato TvBlog, sarà Biagio Antonacci, uno dei cantanti più amati, che con le sue canzoni ha fatto la storia della musica italiana. L’artista, che è sempre lontano dai riflettori, si racconterà a cuore aperto, dalla carriera alla vita privata.

Nel salotto anche Gabriel Garko

Non finisce qui. Da Mara Venier arriveranno anche alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle e ci sarà Gabriel Garko, che si racconterà a cuore aperto.

Lo spazio al cinema e alla comicità

Per lo spazio dedicato al cinema, invece, ci sarà Pierfrancesco Favino che dal 14 ottobre sarà al cinema, con Kasia Smutniak, con il film Il colibrì di Francesca Archibugi. Favino è anche tra i protagonisti del film ‘Nostalgia’, che è stato scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023. Per lo spazio dedicato alla comicità, invece, ci sarà Andrea Roncato. E poi tornerà da Mara Venier anche Morgan.