Pierfrancesco Favino: chi è, ultimo film, carriera, chi è la moglie, Miriam Leone, altezza, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Oggi in studio ci sarà Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Corro da te” uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 17 marzo. L’attore si racconterà e svelerà particolari del suo nuovo lavoro nel salotto di Mara Venier.

Corro da te l’ultimo film di Favino al Cinema con Miriam Leone

A Domenica In, oggi domenica 20 marzo 2022, l’attore parlerà quasi certamente del suo ultimo film uscito al cinema questa settimana, dal titolo “Corro da te”. Si tratta del remake della pellicola cinematografica francese “Tutti in piedi” di Franck Dubosc ed è diretto da Riccardo Milani. Con lui ci sarà Miriam Leone.

La “prima” è stata immortalata così dall’attore che ha pubblicato su Instagram un post per sottolineare l’importante evento. «Stare insieme. Ecco l’antidoto. Sentire il suono delle risate in sala, il respiro comune dell’emozione, il piacere e il sollievo. Vi aspetto», ha postato Favino sul proprio account.

Trama e cast del film

La commedia parla di Gianni, importante uomo d’affari di mezza età, che conduce una vita sentimentale di conquiste continue ma non certo durature. Poi però scatterà l’amore con Chiara, musicista e costretta sulla sedia a rotelle. Lui si fingerà allora disabile per conquistarla. Nel cast, oltre a Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, tra gli altri, Pilar Fogliati, Vanessa Scalera, Piera Degli Espositi e Eleonora Romandini.

Pierfrancesco Favino: chi è, età, carriera

Pierfrancesco Favino è nato a Roma il 24 agosto del 1969. Nato e cresciuto nella Capitale da genitori originari di Candela, nel foggiano. Si è diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, e dopo aver recitato in diverse produzioni teatrali, ha debuttato in televisione nel 1991.

Ha lavorato in varie fiction di successo, ma a consacrarlo è stato il ruolo da protagonista nella miniserie Gino Bartali – L’intramontabile. Favino è stato protagonista in molti film al cinema e nella sua carriera annovera partecipazioni anche a produzioni statunitensi. Nel 2018, insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, ha condotto la 68esima edizione del Festival di Sanremo.

Moglie, figli

L’attore è sposato dal 2003 con l’attrice Anna Ferzetti: i due si sono conosciuti ad una festa di amici in comune. Insieme hanno avuto due figlie, Greta e Lea Favino.

Curiosità, quello che non sai

Tante le curiosità sulla carriera e sulla vita dell’attore. Non tutti forse sanno che Favino è ingrassato ad esempio 20 kg per interpretare Mimmo, il protagonista del film Senza Nessuna Pietà. Ama inoltre lo sport e nel film Una notte al museo ha interpretato la statua di Cristoforo Colombo.

Pierfrancesco Favino: Instagram

Molto seguito su Instagram. Con il suo account @pierfrancescofavino vanta 852 mila followers. Il tema degli ultimi post pubblicati sul proprio account, come visto, è proprio il suo ultimo lavoro al cinema.