Perché Biagio Antonacci e Marianna Morandi si sono lasciati? La fine dell’amore

Ha fatto sognare intere generazioni con le sue canzoni. E continua a farlo Biagio Antonacci, uno dei cantanti italiani che ha fatto la storia della musica e che recentemente è ritornato sul palco al fianco dell’amico Jovanotti in uno dei suoi ‘Jova Beach Party’. Un artista a tutto tondo: una carriera brillante alle spalle, un successo dopo l’altro e collaborazioni con i big del panorama nazionale e internazionale. Ma come è giusto che sia, dietro al personaggio e al cantante c’è l’uomo. C’è il papà premuroso di Giovanni e Paolo e c’è la fine di una storia d’amore, quella che Antonacci ha avuto per anni con la mamma dei suoi due figli, Marianna Morandi.

Perché è finita la storia d’amore tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi

Biagio Antonacci, prima di conoscere l’attuale compagna, ha avuto una lunga storia d’amore con Marianna Morandi, la figlia di Gianni. I due, legati da un profondo affetto dal 1993 al 2002, hanno messo al mondo Giovanni e Paolo, ma hanno sempre preferito tenere lontano dai riflettori la storia d’amore. Nessun paparazzo, nessun gossip. E nessuna ufficialità sui motivi che hanno portato alla rottura della relazione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha spiegato che ha un ottimo rapporto con l’ex compagna, sempre per il bene dei figli: “La stima reciproca tra ex compagni – ha spiegato – è fondamentale perché si porta dietro la fiducia”. E loro quella non l’hanno mai persa, nonostante la decisione di percorrere due strade diverse.

“Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, cercare di essere sereni anche nella separazione. Marianna – ha spiegato Antonacci – sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene e io so lo stesso di lei. Lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro”. Lo stesso amore che è, spesso, al centro delle sue canzoni. Perché tutto, inevitabilmente, ruota attorno a quello.