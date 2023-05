Laura Efrikian: chi è, quanti anni ha, carriera, chi è il compagno, oggi, Gianni Morandi, figli, origini, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Marianna Morandi, in studio ci sarà anche la mamma Laura Efrikian, la nota attrice e annunciatrice televisiva, nonché ex moglie di Gianni Morandi, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto dell’attrice Laura Efrikian

Laura Efrikian è nata a Treviso il 14 giugno del 1940: il padre, di origine armena, è stato violinista, direttore d’orchestra e compositore. Fin da bambina ha avuto la passione per il mondo dello spettacolo, tanto da studiare recitazione al Piccolo Teatro di Milano. Il suo amore per l’arte sembra essere di famiglia, dato che suo padre era un noto musicista di origine armena: il famoso compositore Angelo Ephrikian. Laura ha iniziato il suo debutto in Rai in veste di annunciatrice, ha condotto Canzonissima e ha affiancato al Festival di Sanremo Renato Tagliani e Vicky Ludovisi.

I successi, gli ultimi lavori

Poi si è affermata come attrice teatrale e cinematografica, oggi invece si occupa di arredamento d’interni. Laura Ephrikian però si dedica anche al volontariato, occupandosi di un orfanotrofio africano. Nelle sue passioni si annotano anche la pittura e la scrittura: è autrice del romanzo Come l’olmo e l’edera. Negli anni 2000, inoltre, è apparsa nel ruolo di Medea, la mamma di Luca Laurenti, nella serie Don Luca, nella soap opera Ricominciare e nel telefilm Il morso del serpente. Nel 2008, invece, nel corso di una serata di beneficenza al teatro San Carluccio di Napoli ha ricevuto un premio alla carriera conferitole dall’Ente Premio Le Donne e il Teatro.

Chi è il compagno, la storia con Gianni Morandi

Laura Efrikian è nota al pubblico per essere stata la moglie di Gianni Morandi, i due si sono conosciuti da giovani e nel ’66 si sono sposati. La loro storia purtroppo è stata segnata da un brutto avvenimento: nel ’67 Laura ha partorito la sua primogenita Serena, che però morì poco dopo la sua nascita. Dal matrimonio con Gianni Morandi sono nati poi Marianna e Marco. Nel 1979 la coppia ha deciso di divorziare e da lì si è saputo sempre meno sulla sua vita privata. L’unica notizia trapelata è che la Efrikian abbia avuto una relazione a distanza con un un italiano conosciuto in Kenya, che si trovava lì per lavoro. Questa storia però, ha detto Laura, si è chiusa dopo un po’ di tempo.

Laura Efrikian punta tutto su Instagram

Laura Efrikian ha un profilo Instagram ufficiale, nonostante sia poco seguita: @laura.efrikian