Sanremo 2023: date, quando inizia e chi sono i cantanti in gara. I nomi dei ‘big’ che potrebbero partecipare

Gli appassionati di musica stanno aspettando con ansia l’arrivo del consueto appuntamento con il Festival di Sanremo, in onda dal 7 all’11 febbraio 2023. Sarà la 23esima edizione del festival della musica italiana che ancora una volta vedrà Amadeus alla conduzione insieme a Chiara Ferragni e Gianni Morandi. La curiosità degli appassionati inizia a placarsi con le prime news in merito ai partecipanti. Sono già stati resi noti, infatti i big che prenderanno parte alla kermesse musicale insieme ai tre giovani vincitori di Sanremo Giovani.

Tutti i big che parteciperanno a Sanremo

Sono 22 i grandi della musica italiana che parteciperanno al Festival. Ma di chi si tratta? Il conduttore è al lavoro da tempo per definire la squadra dei big che calcherà il palcoscenico di Sanremo. Tra gli altri sembra sia confermata la partecipazione di Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti.

Il Festival 2023 non mancherà di soddisfare gli appassionati di musica italiana che potranno ascoltare dal vivo alcuni dei cantanti italiani più rinomati. Tra gli altri dovrebbero presenziare a questa 73esima edizione dell’evento: Annalisa, Luigi Strangis, Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Paola Turci, Madame, Marco Mengoni, Clementino, Lda, Ariete, Alessandra Amoroso, Ghali, Manuel Agnelli e Mara Sattei.

Il progetto di ospitare nomi che hanno fatto la storia della musica

Il lavoro di Amadeus in vista di questa nuova edizione del festival sembra finalizzato a portare sul palcoscenico di Sanremo nomi che hanno fatto la storia della musica italiana e, per questo, la kermesse è stata ribattezzata da molti il “Festiva “All Star”. Tra i big, infatti, figurano i nomi di Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Giorgia. Ma il conduttore ha un progetto ancora più ambizioso, far tornare Mina sul palco dell’Ariston. Un sogno estremamente difficile da realizzare e in merito al quale sarebbero già arrivati segnali negativi. Ma staremo a vedere…