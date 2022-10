Damiano dei Maneskin e il segreto della sua voce: ‘Ho una malformazione alle corde vocali’

Damiano dei Maneskin ha svelato il segreto per avere una voce così rock: una malformazione delle corde vocali. A raccontarlo ai microfoni di Rtl 102.5 è stato lo stesso frontman della band romana. Non solo segreti svelati, ma anche tante novità: i Maneskin hanno annunciato due nuove dati negli stadi italiani. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Damiano dei Maneskin confessa: “Ho una malformazione alla corde vocali”

“Le mie corde vocali – ha spiegato Damiano David – sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. Questa malformazione lo ha portato decisamente al successo nell’arco di pochissimo tempo. Ma Damiano ha parlato anche del video musicale del nuovo singolo “The Loneliest” entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo: “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo”, conclude il frontman dei Maneskin.

Maneskin, nuove date in Italia: saranno a Roma e Milano

La band ha annunciato anche due date negli stadi italiani nell’estate 2023, a Roma e Milano. Hanno anche assicurato che torneranno presto con una canzone tutta in italiano. Del loro primo grande successo, che gli ha regalato la vittoria di Sanremo e poi di Eurovision Song Contest nel 2021, i Maneskin hanno detto: “Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa”.

E il loro personaggio “Marlena” tornerà in qualche canzone futura? Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno scherzato così: “E’ il nostro incubo. Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all’altra”.