Maneskin, da oggi il nuovo singolo The Loneliest: testo, significato e video

You will be the saddest part of me Sarai la parte più triste di me

A part of me that will never be mine una parte di me che non sarà mai mia

It’s obvious tonight is gonna be the loneliest E’ ovvio che questa notte sarà la più solitaria

You’re still the oxygen I breathe Tu sei ancora l’ossigeno che respiro

I see your face when i close my eyes Io vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi